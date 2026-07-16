Ora è ufficiale: saranno quattro le formazioni sarde al via del prossimo campionato di Serie A2 Femminile di basket. Come anticipato nei giorni scorsi, la Mercede Alghero ha chiesto e ottenuto il ripescaggio, che è stato ratificato dal consiglio federale Fip di giovedì pomeriggio.



Si tratta di un'ottima notizia per il movimento regionale: dopo la sparizione delle Dinamo Women dall'A1, il contingente isolano in seconda divisione ritrova dopo otto anni una delle sue rappresentanti più nobili, pronta ad affiancare Cus Cagliari, Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius.

È verosimile che il club della famiglia De Rosa scelga di affrontare la categoria attingendo per buona parte dal proprio settore giovanile, da anni tra i più floridi del panorama regionale.

Mentre Cus, Virtus e San Salvatore vanno verso l'inserimento nel Girone A, è verosimile che le algheresi debbano cimentarsi "in solitaria" nell'altro raggruppamento, più difficile sia sul piano tecnico che logistico. Identica sorte toccò un anno fa anche al Cus Cagliari, tornato in A2 sempre con un ripescaggio.

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