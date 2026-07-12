Il terzo giocatore di ritorno è un sassarese doc. La Dinamo riabbraccia Riccardo Pisano, play-guardia di 21 anni, cresciuto nel settore giovanile della società biancoblù e che ha anche assaggiato la serie A prima di disputare due campionati in serie B.

Le esperienze con Fabriano e Vicenza sono servite per crescere: nel campionato appena concluso ha prodotto 8,4 punti, 3,3 rimbalzi e 2 assist di media in 25 minuti sul parquet. Giocatore intelligente, che è migliorato anche sotto l'aspetto fisico, Pisano dovrà ritagliarsi uno spazio nel settore guardie che conta già Kajami-Keane, Monaldi e Grande.

Riccardo Pisano ha dichiarato: «Tornare alla Dinamo è un'emozione difficile da descrivere. Provo un grande entusiasmo, ma anche un forte senso di responsabilità e di orgoglio. L'emozione più grande è poter dare il mio contributo per cercare di riportare la Dinamo dove merita».

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