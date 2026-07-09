Nuova avventura per Sasha Grant. Il cestista di Dolianova, classe 2002, nella prossima stagione vestirà la canotta dell'Umana Reyer Venezia vicecampione d'Italia.

Dopo aver mosso i primi passi tra il Jolly Dolianova e l'Esperia Cagliari, Grant è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, prima di spiccare il volo verso il Bayern Monaco, dove ha avuto modo di assaggiare anche il palcoscenico dell'Eurolega. Dopo le esperienze in prestito con Bayreuth, in Bundesliga, e Verona, in Serie A2, è rientrato a Reggio Emilia per poi ritagliarsi un ruolo importante nell'ultimo campionato di Serie A con la Vanoli Cremona, chiuso con 5,1 punti e 2,6 rimbalzi di media in quasi 19 minuti di utilizzo.

Da tempo, inoltre, Grant fa parte del giro della Nazionale maggiore.

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