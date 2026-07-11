Debutto amaro per l’Italia, la Germania vince 85-67Non bastano 11 punti e 4 assist del play sassarese Stefano Trucchetti
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Inizio in salita per l'Italia Under 20, campione d'Europa in carica. Nella prima gara del girone che si disputa a Lubiana, in Slovenia, gli azzurri allenati da coach Rossi vengono sconfitti nettamente dalla Germania per 85-67. Fatale il disastroso secondo quarto (23-9 per i tedeschi) e le grandi difficoltà a rimbalzo contro i lunghi avversari.
E dire che il primo quarto era stato equilibrato, col quintetto guidato dal sassarese Stefano Trucchetti, diventato capitano, che ha chiuso sul 24-26. Il break della seconda frazione ha messo però in discesa il match per la Germania che ha vinto con uno scarto sorprendente.
Non sono bastati gli 11 punti e 4 assist di Trucchetti, tra i migliori scorer insieme ad Accorsi (15 punti) e Lonati (13).
Domani alle 21 match durissimo contro la Francia. Il girone A si chiuderà con la gara contro la Turchia.