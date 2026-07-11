Basket, Fioretto nello staff tecnico della Virtus CagliariIl tecnico cagliaritano entra a far parte dello staff della prima squadra
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Roberto Fioretto torna alla Virtus Cagliari. Il tecnico cagliaritano entra a far parte dello staff della prima squadra e affiancherà Fabrizio Staico, confermato nel ruolo di capo allenatore in vista della prossima stagione di Serie A2 Femminile.
Per Fioretto si tratta di un ritorno in biancoblù a distanza di quasi quindici anni. Tra il 2009 e il 2012 guidò infatti la Virtus in uno dei periodi più brillanti della sua storia recente, sfiorando la promozione in Serie A1 nella stagione 2009/10. Il sogno si infranse soltanto nella finale playoff contro Lucca.
Classe 1960, Fioretto vanta una lunga esperienza sulle panchine del basket sardo. Dopo gli inizi come assistente all'Esperia, ha allenato, tra le altre, San Paolo, Basket Quartu, Scuola Basket Cagliari, Cus Cagliari, Genneruxi e San Salvatore Selargius, maturando esperienze anche nella massima serie femminile con il Cus.