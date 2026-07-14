Dopo due sconfitte arriva il primo successo per l'Italia Under 20 che supera la Turchia 71-67 nell'ultima gara della fase a gironi degli Europei, in svolgimento in Slovenia. Purtroppo occorreva il +13 per migliorare la posizione e quindi l'avversaria da affrontare negli ottavi sarà la quotatissima Serbia.

Gli azzurri allenati da Rossi sono partiti benissimo: +15 nel primo quarto. Nelle frazioni successive però la nazionale turca ha iniziato a recuperare e nel finale ci ha dovuto pensare Stefano Trucchetti con una tripla a mettere al sicuro la vittoria. Il play sassarese ha chiuso con 13 punti. Migliori realizzatori per l'Italia U20 Airhienbuwa e Lonati con 20 punti a testa.

Mercoledì alle 20.30 il match contro la Serbia che ha vinto il proprio girone a punteggio pieno, battendo Lituania, Lettonia e Polonia.

© Riproduzione riservata