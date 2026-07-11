Dopo una sola stagione si chiude l'avventura di Gianluca Frattoni con l'Esperia Cagliari. Il play-guardia argentino, tra i protagonisti dell'ultimo campionato di Serie B Interregionale, compie il salto in B Nazionale e vestirà la maglia della Scandone Avellino, proprio la formazione che nei quarti di finale playoff aveva posto fine alla corsa dei rossoblù.

Classe 2001, Frattoni ha lasciato il segno nella sua annata al PalaPirastu, chiusa con 14,1 punti, 4 rimbalzi e 3,7 assist di media a partita. Prestazioni che non sono passate inosservate e gli hanno aperto le porte della formazione irpina, nobile decaduta del basket italiano.

L'addio dell'argentino apre inevitabilmente nuovi interrogativi sul roster a disposizione di Federico Manca. Restano infatti da definire anche le posizioni di Marco Giordano e dei lunghi Thiam e Morgillo, tutti al centro delle valutazioni della società in vista della prossima stagione. Le prime operazioni in entrata sono attese nelle prossime settimane, con l'obiettivo di allestire un organico ancora competitivo nella corsa ai playoff.

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