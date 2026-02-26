La Dinamo perde i pezzi. Mentre i tifosi aspettano il nome del nuovo play destinato a sostituire Jacob Pullen, andato a giocare nella A2 della Turchia, ecco la inattesa partenza di Nate Johnson. L'americano ha postato sui social una sua foto mentre è in volo per l'Egitto. Dal momento che questa era la settimana di rientro per gli americani, sembra logico come non si tratto di un viaggio di piacere ma di un addio a Sassari.

In attesa di notizie ufficiali, la formazione sassarese può contare per il momento solo su quattro stranieri: la guardia Beliauska, il centro McGlynn, il play Buie che ha bisogno di un cambio per non sforzare troppo il ginocchio "fragile" e l'ala Marshall che rientra dopo quasi tre mesi di stop e quindi è un punto interrogativo. Fermo invece almeno per altre due settimane il capitano e alapivot Thomas.

Insomma, situazione davvero poco rassicurante in vista del finale di campionato, anche se il Banco è a +6 da Treviso che occupa l'ultimo posto, quello che porta alla retrocessione.

