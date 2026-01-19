La Sirius Nuoro torna solitaria in vetta alla Serie C Unica. Il big match del 4° turno di ritorno contro l'Olimpia premia la formazione barbaricina, che davanti al proprio pubblico si impone per 80-70 trascinata da una straordinaria performance di Fabio Galantino a segno con 39 punti (6 triple). Partiti meglio, gli uomini di coach Puddu hanno saputo controllare i tentativi di rientro dei "Pumas", che hanno provato a rientrare sia nel secondo che nell'ultimo periodo.

Il terzo incomodo nella lotta al vertice è sempre il Camping La Salina Calasetta, che ha bisogno di un terzo quarto da ben 34 punti realizzati per venire a capo di una sfida tutt'altro che semplice contro il Sant'Orsola al PalAversano. A guidare i tabarchini è stato il lituano Targonskis, a segno con 27 punti.

Nei quartieri alti irrompe anche l'Antonianum, che gioca con autorità e fa suo lo scontro diretto casalingo con la Torres (91-70). La Ferrini lotta col coltello tra i denti e rimonta nel finale, ma alla fine deve arrendersi a Sassari contro la Dinamo Academy, che conferma la sua ottima stagione (82-77).

Sfida spettacolo, infine, al Palasport di via delle Cernitrici a Carbonia, dove sono necessari ben due overtime per decidere il testa a testa tra neopromosse tra i minerari e i Demones Ozieri: alla fine la spuntano gli ospiti (112-106) con Serra, Poloni e Vasselli sugli scudi, mentre ai carboniensi non basta Putigano (38 personali).

Antonianum-Torres 91-70

Antonianum Quartu: Locci 5, Medda 6, Cogoni 2, R. Mattana 14, Ruggeri 4, Malpede 14, Suriano 23, Jordan 12, Pirisi 2, Neri, A. Mattana 7, Tiragallo 2. Allenatore Atella

Sef Torres: Piras, N. Pitirra, Perino, E. Pitirra 19, Casula 1, Calzaghe 2, Dell’Erba 5, Pricchiazzi, D’Elia 28, Barabino 7, Pompianu 8. Allenatore Mura

Parziali: 23-13; 46-30; 69-53

Dinamo-Ferrini 82-77

Dinamo Academy: Zoccheddu ne, Brunu 8, Cubeddu 9, Moscaritolo 8, Cecchini 10, Meschini 10, Re 11, Panai 7, Ganga 2, Cipriano 15, Correddu ne, De Rosas 2. Allenatore Sassu

Pisano Arredamenti Quartu: Murgia 14, Pedrazzini, Mat. Sassaro 19, Murru ne, Saba 10, Piras 3, Pisu 2, Saddi 7, Diana 8, Fancello 5, Madau, Marras 9. Allenatore Mar. Sassaro

Parziali: 16-15; 38-26; 64-51

Calasetta-S. Orsola 97-83

Camping La Salina Calasetta: Amadori 1, Penoni ne, Romeo 15, Vivi 2, Mpeck 10, Targonskis 27, Zucca 6, Werlich 17, Fontana ne, Ranucci 15, Fucka 4. Allenatore Frisolone

Tavoni Sassari: Vargiu, Murru, Aroni 18, Camboni, Raffo 3, Peruzzi 28, Casu 22, Cugia 4, Barabino 18. Allenatore Ruiu

Parziali: 18-21; 42-43; 76-62

Carbonia-Ozieri 106-112 d2ts

Scuola Basket Carbonia: Messina 4, Boi 22, Angius 2, Barreiro 3, Porricino 3, C. Cancedda 3, Cau 23, Sciascia 4, Putignano 38, F. Cancedda 4. Allenatore Matteu

Demones Ozieri: Poloni 25, Aisoni 2, Vasselli 24, Carletti 10, Saba 15, Serra 25, S. Monaco 5, Casu 3, G. Monaco 3, Fara. Allenatore Cadoni

Parziali: 17-28; 42-52; 64-75; 86-86; 98-98

Nuoro-Olimpia 80-70

Sirius Nuoro: Assui 4, Loddo ne, Piredda ne, Seddone, Canu 19, D. Radakovic, Zidda, E. Puddu 3, V. Radakovic 7, Martis 2, Doglio 6, Galantino 39. Allenatore D. Puddu

Olimpia Cagliari: Cossu, Mercenaro, Orrù 3, Di Ciaula 5, Chessa 7, Serra 11, Onnis 13, Sanna 18, Scanu 5, Pala ne, Gelsi 2, Terrosu 6. Allenatore Zucca

Parziali: 27-18; 38-36; 68-51

Classifica: Nuoro 20, Olimpia e Calasetta 18, Antonianum 16, Dinamo Academy, Ozieri e Torres 14, Sant'Orsola 12, Aurea 10, Ferrini 6, Carbonia 6.

