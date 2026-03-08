Cronaca Sardegna

"Promesse mascherate", Istentales e gli "altri": "La musica contro la violenza sulle donne e per la libertà"

08 marzo 2026 alle 10:44aggiornato il 24 maggio 2026 alle 13:44

La musica contro la violenza sulle donne, strumento potente di denuncia e di sensibilizzazione. E così nasce “Promesse mascherate” il nuovo singolo che ha messo insieme grandi interpreti della canzone italiana: Roberto Vecchioni, Elio di Elio e le Storie Tese, Dolcenera, Yuri Cilloni dei Nomadi. Con la tromba di Paolo Fresu e il coro femminile Urisè. Un progetto che parte dalla Sardegna e che oggi 8 marzo (scelta non casuale) vede la luce. A mettere insieme la squadra, a fare da collante Gigi Sanna degli Istentales sempre in prima linea per la difesa dei diritti contro ogni sopruso.  Un grido di dolore affinché le cose cambino e gli uomini prendano consapevolezza della gravità dei loro gesti verso donne libere che chiedono rispetto per sé e per le proprie scelte. Un gruppo di amici e di artisti straordinari che con la loro voce amplificano un messaggio di speranza e cambiamento. Il singolo “Promesse Mascherate” (di Maria Paola Masala, Luigi Antonio Sanna, Francesco Caboni, Marino Maillard, Joel Flateau) vuole  essere uno spunto di riflessione, solidarietà e incoraggiamento per tutte le donne che rivendicano il diritto di essere rispettate e libere di scegliere.

Simona De Francisci