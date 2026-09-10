Giaretti con 18 punti e il giocatore della Dinamo Lab Papi, con 16, sono stati i trascinatori dell'Italia nella gara d'esordio dei Mondiali di basket in carrozzina in svolgimento a Ottawa, in Canada. Eloquente il punteggio: 77-32 su un Brasile da subito irretito dalla grande difesa azzurra.

Nel quintetto base sono entrati i tre lunghi Carossino-Papi-Giaretti e gli esterni Saaid e Boganelli. Significativo il punteggio del primo quarto: 27-10. Così il coach Castellucci ha potuto ruotare tutti i giocatori senza affaticare nessuno. Domani si torna in campo: l'avversaria sarà l'Olanda, mentre domenica ultima gara del girone, contro gli Usa.

Tabellino Italia: Giaretti 18, Papi 16, Carossino 11, Boganelli 8, Benvenuto 8, Topo 6, De Maggi 4, Raourahi 2, Saaid 2, Sbuelz 2, Pedron, Topo.

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