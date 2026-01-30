Non è ancora al completo, la Dinamo "ma già recuperare due giocatori per gli allenamenti e uno per la partita è tanto" ammette sinceramente il coach Veljko Mrsic. Il riferimento al rientro è per la guardia lituana Beliauskas, che sarà in campo domenica al PalaSerradimigni contro Cremona (inizio alle 16.30) mentre Johnson avrà bisogno ancora di una settimana per recuperare.

All'andata la squadra sassarese ha perso a Cremona 79-75 dopo essere stata a lungo in vantaggio. Anche in quella partita mancava Johnson, inutilizzabile come Ceron, che da un paio di settimane sta superandosi per colmare l'assenza dell'ala piccola Marshall.

Il tecnico Mrsic illustra le caratteristiche dell'avversaria: "Cremona è una delle sorprese del cmapionato, soprattutto per come è partita. Giocano rapidi, tirano bene da tre e sono pericolosi a rimbalzo offensivo. Dovremo curare questi aspetti per limitarli".

