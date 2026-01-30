Dinamo Women a Campobasso, l'ala Didi Richards: «Avversaria forte ma non diamo niente per scontato»Un'altra avversaria di gran livello per le sassaresi
Un'altra avversaria di gran livello per la Dinamo Women che domenica a mezzogiorno gioca sul parquet della Molisana Campobasso, terza forza del campionato che aspira a diventare la seconda ed è stata capace di battere la vice capolista Venezia.
L'ala DiDi Richards è una delle leader della squadra sassarese e portatrice sana di entusiasmo nel gioco: "E' la prima volta che mi capita di essere tra le veterane e mi piace, poi l'ambiente e la squadra mi aiutano. E poi ogni situazione nuova è per me una benedizione di Dio".
Il pronostico sembrerebbe chiuso, ma l'americana avverte: "Ogni partita è importante da qui alla fine della regular season, non diamo niente per scontato e giochiamo ogni palla come se fosse decisiva".