Dinamo Lab inarrestabile: battuto il Giulianova 59-55La squadra sassarese batte la terza forza del campionato e conserva la vetta della A1
Una gara durissima contro il terzo incomodo per la vetta, l'Amicacci Giulianova. Per questo la sofferta vittoria al palazzetto di Sorso per 59-55 vale doppio per la Dinamo Lab, che si conferma regina della A1 di basket in carrozzina e tiene dietro una rivale guadagnando oltretutto il 2-0 nei confronti diretti.
Gara approcciata bene dalla formaizone sassarese che cerca di scappare, riesce anche a toccare il +7 nel secondo quarto ma gli abruzzesi non mollano e al riposo il distacco è minimo: 30-27. Il giapponese Murakami prova un nuovo strappo: +9 nel terzo quarto che diventa anche +11 nell'ultima frazione, ma nei minuti finali il Giulianova si avvicina inesorabilmente e benvenuto dalla lunetta firma il -3. Sull'errore di Lindblom gli ospiti hanno la palla del pareggio ma Carvalho sbaglia a sua volta. A Marquinho basta infilare uno dei due liberi per portare a due possessi il distacco, quando mancano venti secondi: è fatta.
Tabellino Dinamo Lab: Papi 10, Mosler 13 (8 reb), Lindblom 7, Revuelta 2, Murakami 10, Canella ne, Esteche 2, Saaid 3, Da Silva 3, Uras ne, Ghione 9 (9 reb). All. Foden