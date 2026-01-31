Dinamo, al PalaSerradimigni arriva la Vanoli Cremona dell'ex VeronesiSfida agli antipodi in quel di Sassari: i padroni di casa, in cerca di punti salvezza, affrontano una squadra che viaggia spedita verso i playoff
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Voglia di tornare alla vittoria. Dopo le tre sconfitte di fila in campionato la Dinamo vuole riprendere la corsa di allontanamento dalla zona pericolosa, distante solo 4 lunghezze. Domani pomeriggio al PalaSerradimigni (ore 16.30) è di scena la Vanoli Cremona che invece vuole mantenere il posto nei playoff scudetto.
A dividere le due formazioni 4 punti e sarebbe stata parità senza la grande occasione buttata all'andata, quando il Banco di Sardegna, allora guidato da Bulleri, sprecò il +15 del terzo quarto e venne sconfitta 79-75.
All'andata mancava la guardia Johnson e sarà probabilmente così pure stasera, dato che difficilmente l'americano verrà utilizzato. In compenso rientra il lituano Beliauskas ed è positivo perché proprio negli esterni Cremona ha i suoi punti di forza: il play Durham viaggia a 14 punti di media. Willis, Casarin e Veronesi, invece, raggiungono i 10 punti. Da ricordare la presenza dell'ala sarda Sasha Grant.