Voglia di tornare alla vittoria. Dopo le tre sconfitte di fila in campionato la Dinamo vuole riprendere la corsa di allontanamento dalla zona pericolosa, distante solo 4 lunghezze. Domani pomeriggio al PalaSerradimigni (ore 16.30) è di scena la Vanoli Cremona che invece vuole mantenere il posto nei playoff scudetto.

A dividere le due formazioni 4 punti e sarebbe stata parità senza la grande occasione buttata all'andata, quando il Banco di Sardegna, allora guidato da Bulleri, sprecò il +15 del terzo quarto e venne sconfitta 79-75.

All'andata mancava la guardia Johnson e sarà probabilmente così pure stasera, dato che difficilmente l'americano verrà utilizzato. In compenso rientra il lituano Beliauskas ed è positivo perché proprio negli esterni Cremona ha i suoi punti di forza: il play Durham viaggia a 14 punti di media. Willis, Casarin e Veronesi, invece, raggiungono i 10 punti. Da ricordare la presenza dell'ala sarda Sasha Grant.

