Il concerto inaugurale dell’anno accademico del Conservatorio “Luigi Canepa” concede il bis a Tempio Pausania. Dopo la serata di Sassari, l’evento sarà replicato domenica alle 18 al Teatro del Carmine, con ingresso libero e gratuito, mantenendo intatti programma, impostazione artistica e organico orchestrale.

Protagonisti della serata l’orchestra sinfonica del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, composta da circa 60 musicisti tra allieve e allievi, docenti ed ex allievi e diretta da Andrea Barizza sulle note di Johannes Brahms e Ludwig van Beethoven.

Il concerto propone, infatti, due capolavori del grande repertorio sinfonico europeo: l’Ouverture per una festa accademica op. 80 di Brahms e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Beethoven. A rendere ancora più significativa la tappa di Tempio è il quadro di collaborazione istituzionale tra il Comune di Tempio Pausania e il Conservatorio “Luigi Canepa”, già attivo attraverso la convenzione con la Scuola Civica di Musica. Non una collaborazione formale, bensì un progetto educativo e culturale concreto, che unisce formazione di base, orientamento ai percorsi propedeutici e accademici, progettazione artistica condivisa e crescita delle opportunità per i giovani del territorio.

In questa prospettiva, il concerto è anche il segno visibile di un’intesa che produce risultati reali. La presenza del conservatorio di Sassari a Tempio si inserisce pienamente nella visione espressa dal nuovo direttore del “Luigi Canepa” Andrea Ivaldi, che spiega: «La nostra missione è anche diffondere cultura e arte, tutti i concerti sono liberi e gratuiti».

