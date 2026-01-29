La voglia di riscatto è forte in casa Nuova Icom San Salvatore, chiamata a reagire subito dopo la pesante battuta d’arresto interna contro Livorno. Il calendario, però, non concede pause né alibi: sabato alle 15.30 le giallonere torneranno in campo sul parquet del PalaEinaudi di Moncalieri per il 17° turno del campionato di Serie A2 Femminile.

Nonostante il netto ko dell’ultimo turno, il San Salvatore resta ben saldo in zona playoff: sesto posto a quota 16 punti, a due lunghezze da Empoli e a quattro dal quarto posto occupato da Valdarno. Moncalieri, nona con 10 punti, insegue ma arriva all’appuntamento con il morale alto dopo il convincente successo esterno a Viterbo (44-63), firmato dalle prove in doppia cifra di Grosso, Obaseki e Pellegrini.

Le piemontesi, guidate da coach Francesco Lanzano e reduci da recenti stagioni in Serie A1, rappresentano un ostacolo tutt’altro che semplice. Il San Salvatore, dal canto suo, proverà a ritrovare solidità e continuità, ripartendo anche dai segnali positivi emersi nella gara d’andata, dominata al PalaVienna con un netto 76-46 e impreziosita dalla doppia-doppia di Angela Juhasz (21 punti e 12 rimbalzi).

Alla vigilia della trasferta ha fatto il punto Francesca Mura, una delle giocatrici di riferimento del gruppo giallonero: «Dopo la partita contro Livorno ci siamo concentrate su ciò che non ha funzionato, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Loro hanno imposto da subito grande intensità e noi non siamo riuscite a contenerla». La guardia selargina ha poi aggiunto: «Il nostro modo di giocare non cambia: continuiamo a seguire le indicazioni del coach.

L’arrivo di Aijanen ci dà maggiore continuità senza stravolgere quanto costruito negli ultimi mesi». Infine, uno sguardo alla sfida di sabato: «Sarà fondamentale affrontare la gara con concentrazione e determinazione. Moncalieri è una squadra energica e ben preparata, quindi dovremo limitare i cali di tensione. Ogni partita, a questo punto della stagione, è un’occasione per crescere».

