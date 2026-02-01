La Dinamo quasi al completo è la vera Dinamo e ritrova il successo dopo tre sconfitte: 104-86 sulla Vanoli Cremona. Successo prezioso in chiave salvezza e che consente anche di ribaltare il -4 dell’andata.

Per sintetizzare l’ottima prova del collettivo bastino i sei giocatori in doppia cifra: 19 punti a testa per Visconti e McGlynn 18 per un Pullen all’altezza della sua fama, 12 per Thomas, 11 per il recuperato Beliauskas e 10 per Buie.

Ottimo l’avvio del quintetto, con palla subito ai lunghi Thomas e McGlynn per sfruttare la stazza. Mano caldissima di Visconti da fuori ed è già 14-7 al 5’. Col ritrovato Beliauskas il Banco sale anche a +13 al 13’. Nell’ultimo minuto concede qualcosina e Cremona si riavvicina: 52-45 al riposo.

Dopo l’intervallo, un’indecisione e poi il time out di Mrsic: Dinamo ritrova intensità, domina con McGlynn e il miglior Pullen della stagione che realizza per il +23. All’inizio dell’ultimo quarto l’ultimo tentativo di rientro di Cremona (85-71) ma basta il time out di Mrsic e Sassari produce il 9-0 che la chiude.

© Riproduzione riservata