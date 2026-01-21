La Dinamo gioca bene ma solo a sprazzi e non basta per evitare la sconfitta in Turchia: 82-70 per l'Aliaga Petkimspor. I padroni di casa sono qualificati al turno successivo di Europe Cup, invece la squadra sassarese saluta con due giornate d'anticipo e può concentrarsi sul campionato. Da segnalare la crescita di Buie, un ritrovato Pullen (17 punti), mentre sono stati discontinui Thomas (12 punti ma 10 nel primo quarto) e McGlynn, che ha chiuso a quota 10.

In quintetto buone notizie: ci sono Buie, che sta meglio come dimostrano punti e assist, un Johnson ancora indietro come condizione, più Ceron (molto carico), Mc Glynn e un Thomas on fire che chiude il primo quarto a 10 punti, trascinando la Dinamo che resta in testa pur senza riuscire a scappare: +5.

All'inizio del secondo quarto entrano anche Zanelli e Mezzanotte (e sono già dieci i giocatori utilizzati da Mrsic). La squadra sassarese vola a +7 con un assist di un Pullen vivace per McGlynn che schiaccia: 22-29 al 12'. Qualche errore banale in attacco e in difesa consente ai turchi di rifarsi sotto e sorpassare con l'ex Whittaker e Franke: 45-41 al 19'. L'Aliaga Petkimspor va anche a +7, ma la reazione di Vincini e Visconti riapre il match: 52-50 al 24'. I turchi puniscono le sbavature ed è anche un indiavolato Whittaker a riaprire la forbice: 60-50 al 27'. Sassari è frastornata e finisce anche a -13.

Nell'ultimo quarto il quintetto dei “panchinari” si accende e arriva sino a -1 con due liberi di Ceron al 33'. Rientra Buie e serve l'assist a McGlynn per il pareggio: 67-67 al 34. E' ancora Whittaker as trascinare i padroni di casa al nuovo allungo: 75-67 al 37'. E quando Brown infila la tripla del brak da 11-0 si capisce che la gara è finita.

