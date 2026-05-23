Si è conclusa il 21 maggio con uno straordinario risultato la partecipazione dell’istituto salesiano Don Bosco di Cagliari alle finali nazionali del trofeo Scacchi Scuola 2026 di Montesilvano, uno degli appuntamenti più attesi del calendario scolastico nazionale che quest’anno ha visto sfidarsi 430 squadre e oltre 2255 studenti provenienti da tutta Italia.

Gli alunni Raffaele Murrau, Gabriel Vallascas, Davide Trincas, Artur Manca, Lorenzo Murgia, Marika Lai accompagnati dal maestro Isacco Ibba hanno conquistato un meritatissimo e splendido primo posto nella categoria di appartenenza portando la Sardegna sul gradino più alto del podio nazionale.

Un risultato prestigioso che consegna alla Sardegna il primo posto per la categoria 1’ grado Assoluto fra tutte le regioni d’Italia, confermando l’eccellenza e la crescita del movimento scacchistico isolano anche in un contesto altamente competitivo.

Il percorso dei giovani studenti cagliaritani è stato caratterizzato da grande concentrazione, determinazione e grande spirito di squadra, qualità che hanno permesso loro di affrontare ogni incontro con maturità e lucidità fino alla conquista della medaglia d’oro nazionale.

Al di là dell’importante successo sportivo, resta il valore educativo di questa esperienza: quando una comunità investe nei giovani, nella cultura e nell’impegno, possono nascere risultati straordinari.

Cagliari ha vinto, insieme ai suoi studenti, agli insegnanti, alle famiglie e a tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno.

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