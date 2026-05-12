I playoff iniziano con due sconfitte. Muravera e TT Sassari sono stati sconfitti nell’andata delle semifinali scudetto della serie A1 maschile. A Muravera ha vinto la Bagnolese 3-0, a Messina i sassaresi campioni d’Italia in carica hanno perso 3-1 con la Top Spin. Giovedì il ritorno a campi invertiti.

In Sicilia la partita più attesa, una riedizione dell’ultima finale scudetto. Gara equilibrata tre incontri su quattro sono terminati al quinto set, quattro set conclusi ai vantaggi e altrettanti con il minimo scarto. Decisivo il moldavo Ursu, numero 76 nelle classifiche mondiali, che ha aperto battendo l’argentino Santiago Lorenzo rimontando lo svantaggio di un set. Oyebode ha ristabilito la parità superando il croato Kojic. Una battaglia tra il quindicenne Faso e Puppo, due ex numeri uno d’Italia. L’atleta del TT Sassari ha vinto il primo e nel secondo, sul 10-8, è stato rimontato. Faso l’ha risolta 11-6 al quinto. Nulla da fare per Oyebode davanti a Urso, vittorioso in tre set.

Il Muravera contro la Bagnolese continua l’opera di valorizzazione dei giovani atleti italiani, alla prima esperienza nei playoff. Con Giordano e Trevisan (insieme a Faso è campione europeo di doppio Under 15) si è rivisto il moldavo Putuntica, che ha aperto il match opposto a Bobocica. Un set per parte poi Bobocica ha preso il largo. Trevisan combatte davanti a Soderlund, con due set su tre persi di misura. Anche Giordano non rende la vita facile allo spagnolo De Las Heras che ha bisogno di quattro set per chiudere i conti.

Oggi il primo round delle semifinali scudetto femminili. Attesa per il derby TT Sassari-Norbello (Palestra Corso Cossiga, ore 19), sfida incerta e aperta a ogni soluzione. Nella prima fase del campionato una vittoria per parte, in trasferta, negli scontri diretti.

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