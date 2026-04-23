Un titolo tricolore costruito in due match: Francesco Torre si prende la scena alle finali dei campionati italiani assoluti di KickJitsu disputati al Palazzo del Turismo di Jesolo, sotto l’egida della Federkombat. Il quindicenne atleta del Tarantini Fight Club ha gestito con lucidità le sue due prove disputate nella categoria Bantam Weight (-62 kg).

In semifinale, l'atleta sassarese ha chiuso in 40 secondi, finalizzando l’avversario e guadagnando l’accesso all’ultimo atto. In finale, match più lungo e combattuto, ma sempre sotto controllo: per Torre una vittoria ai punti per verdetto unanime.

Un risultato che si inserisce in un percorso già avviato. A marzo il team sassarese aveva raccolto 15 medaglie ai regionali di KickJitsu, confermando la crescita del gruppo più giovane.

La KickJitsu resta una disciplina formativa, utile per sviluppare ritmo, gestione del combattimento e transizioni tra fasi diverse, elementi centrali anche nelle MMA.

«I nostri atleti stanno crescendo gara dopo gara - commenta il maestro Angelo Tarantini -. La KickJitsu è un passaggio importante per formare atleti completi e con competenze anche nelle arti marziali miste».

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