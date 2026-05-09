Il Sardegna Jumping Tour riconquista la scena internazionale, e per l’edizione di quest’anno, che si svolgerà a Tanca Regia dal 16 al 20 settembre, rilancia con un montepremi di 186.700 euro. L’evento di salto ostacoli, di casa nell’impianto di Abbasanta, alza l’asticella delle ambizioni preparandosi a ospitare i binomi nazionali e internazionali nella cinque giorni organizzata dall’Agenzia per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica (Asvi) della Regione Sardegna.

Ritrovata la sua veste internazionale con la formula CSI a 3 Stelle e un Gran Premio con ostacoli ad altezza di 155 cm – la gara più alta e anche la più dotata, con 75mila euro di montepremi, che rappresenta il clou dell'intera manifestazione – il Sardegna Jumping Tour mette insieme sport d’élite, allevamento e promozione territoriale. Spazio ai giovani cavalli dell’allevamento sardo: il fulcro dell’iniziativa resta infatti la valorizzazione del cavallo isolano.

In una cornice sportiva di altissimo livello si disputeranno le finali del Trofeo Asvi, dedicate ai soggetti nati e allevati in Sardegna, suddivisi per fasce d’età (4, 5, 6 e 7 anni e oltre), affiancate da una “Vetrina d’Èlite” per i puledri di 2 e 3 anni. Prove che non solo mirano a premiare la tecnica, ma rappresentano una vetrina commerciale per allevatori e proprietari e un potente meccanismo promozionale per il comparto equestre sardo.

Il Sardegna Jumping Tour si è consolidato come grande vetrina internazionale per l’allevamento equino sardo, in particolare per l’anglo-arabo e i suoi derivati, che ancora oggi rappresentano la razza di punta della produzione locale. L’evento mira inoltre a potenziare la competitività dei binomi sardi offrendo anche a cavalieri e amazzoni un’imperdibile occasione di confronto e di sfida sportiva con cavalieri e cavalli di alto livello: basti ricordare che tra i partecipanti le precedenti edizioni vantano Natale Chiaudani, Gianni Govoni, Bruno Chimirri e la figlia Elisa, i fratelli Francesco e Lorenzo Correddu.

L’occasione si integra nelle politiche regionali di sviluppo e promozione del turismo sportivo e delle eccellenze dell’Isola, facendo sì che il Sardegna Jumping Tour 2026 si presenti come una fusione di sport, cultura e identità, una celebrazione dell’eccellenza ippica e allevatoriale sarda che accenderà su Tanca Regia i riflettori del mondo equestre nazionale e internazionale.

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