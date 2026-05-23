America's Cup, i giovani di Luna Rossa mantengono il comando a CagliariSecondo New Zealand senior, terzi gli italiani di Burling e Tita
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Giovani di Luna Rossa ancora al comando a Cagliari nelle preliminari della Louis Vuitton 38esima America's Cup in vista della sfida di Napoli 2027. Terza invece la barca senior di Peter Burling e Ruggero Tita. In mezzo, al secondo posto, i neozelandesi di Nathan Outteridge.
Il team Women and Youth guidato da Marco Gradoni e Margherita Porro ha chiuso la seconda sessione di gare con una spettacolare vittoria proprio contro la barca senior di New Zealand.
Vittoria dei kiwi di pochi metri sui senior di Luna Rossa nella prima regata. Nella seconda successo a sorpresa per Athena Pathway. Ma per i giovani di Luna Rossa è arrivato un secondo posto thrilling, davanti ai francesi di La Roche-Posay Racing Team. Quarti i neozelandesi, quinta la barca italiana di Peter Burling e Ruggero Tita.
Nella terza sfida trionfano ancora gli azzurri Gradoni e Porro su New Zealand, terzo il team di Burling. Domani alle 15 ultime due regate di flotta, poi il match race finale tra i primi due classificati.