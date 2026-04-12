Impresa di Yeman Crippa in Francia: l'azzurro trionfa alla maratona di Parigi, una delle più frequentate al mondo con quasi 60mila partecipanti al via, stabilendo il primato personale di 2:05:18.

Non solo: è il primo italiano a conquistare i 42,195 km della capitale francese, evento che un europeo non vinceva da 24 anni (il francese Benoit Zwierzchiewski nel 2002).

«La mia carriera da maratoneta inizia oggi» ha esultato l'azzurro. 

(Unioneonline)

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