Francia
12 aprile 2026 alle 11:52aggiornato il 12 aprile 2026 alle 11:55
Yeman Crippa vince la maratona di Parigi: è il primo italiano della storiaL’azzurro trionfa in 2:05:18, suo primato personale: «La mia carriera sulla distanza comincia ora»
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Impresa di Yeman Crippa in Francia: l'azzurro trionfa alla maratona di Parigi, una delle più frequentate al mondo con quasi 60mila partecipanti al via, stabilendo il primato personale di 2:05:18.
Non solo: è il primo italiano a conquistare i 42,195 km della capitale francese, evento che un europeo non vinceva da 24 anni (il francese Benoit Zwierzchiewski nel 2002).
«La mia carriera da maratoneta inizia oggi» ha esultato l'azzurro.
(Unioneonline)
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