Diego Nappi non si ferma: il velocista delle Fiamme Oro, correrà per la qualificazione dei campionati mondiali 2027 di Pechino e la prospettiva verso l’Ultimate Championship di Budapest. L’atleta turritano, cresciuto nella società di Atletica Leggera di Porto Torres, è stato convocato in nazionale per le World Relays di Gaborone 2026 in Botswana, inserito dal direttore artistico Antonio La Torre nella lista dei 30 azzurri (13 uomini e 17 donne) che, nelle date del 2 e 3 maggio, si giocheranno la qualificazione per i mondiali in Cina. Una carriera in continua ascesa per un giovane talento che si presenta con un bottino carico di medaglie, due titoli europei e il coraggio di chi non ha paura di superare se stesso. Ora anche la selezione ai mondiali di staffette insieme ad altri 13 uomini e 17 donne italiane, (4x400 maschile e femminile, mista e 4x400 femminile e mista), e un marchio chiaro che arriva dalla Sardegna, rappresentato anche dalla pluricampionessa Dalia Kaddari, veterana della maglia azzurra.

© Riproduzione riservata