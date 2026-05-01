Rugby Serie B, Olbia chiude con la capolistaPer l'ultima giornata di campionato, le Api galluresi giocano sul campo degli imbattuti Lions Alto Lazio
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L'Olbia gioca domani la sua ultima partita nel campionato nazionale di Serie B di rugby.
Alle ore 15.30, per il girone 4, le Api galluresi sono attese al Campo Sandro Quatrini di Viterbo dall'imbattuta capolista Lions Alto Lazio, che vuole chiudere con la diciottesima vittorie in altrettanti match disputati.
Olbia arriva dalla vittoria per 31-26 i Lions Amaranto, mentre i laziali arrivano dal netto successo per 48-5 sul campo dell'Unione Firenze.
All'andata, i Lions sbancarono 18-11 il Campo Basa.
Dirigerà l'incontro il signor Marcello Polese di Napoli.