Non è stata fortunata l’Amsicora nel pareggio con il Butterfly, lo è stata ancora meno la Ferrini battuta in casa dalla Lazio. Il risultato è che l’Amsicora, quarta, si allontana dalla lotta per il primo posto, la Ferrini è penultima. La sesta giornata della Élite maschile certifica la fuga del Brà e lo stop della Tevere, così la coppia di testa si separa.

A Roma, sponda Butterfly, l’Amsicora ha pareggiato 1-1 rimontando lo svantaggio iniziale. Presenza continua nella metà campo romana, il pari è giunto con un corto deviato da Montelli. Allo stesso argentino è stata annullata la rete della vittoria tra le proteste dei cagliaritani.

Al “Maxia” la Ferrini è stata battuta 3-2 dalla Lazio, è la terza sconfitta casalinga, anche in questo caso le disattenzioni difensive sono state fatali. La Lazio è passata in vantaggio nella seconda frazione, poco prima era uscita indenne da due corner corti, la squadra di Zuddas ha pareggiato con un corto di Gamal dopo l’intervallo, nemmeno il tempo di esultare che una papera difensiva ha causato il nuovo vantaggio laziale. Nuovo pari di Gamal su rigore procurato da Palmas, nell’ultimo quarto Sorrentino salva due volte ma capitola a cinque minuti dalla fine.

Serie A Élite femminile

Colpo grosso dell’Amsicora a Brà, con la vittoria per 3-1 sulla Lorenzoni. La sfida è diventata un classico, in quest’ultimo capitolo la squadra cagliaritana ha sgranato la classifica alle sue spalle, staccando la Lorenzoni, ora a -8. L’Amsicora l’ha sbloccata con Di Mauro, allungando con Khilko e Fiorelli. Solo sullo 0-3 Raimo ha accorciato le distanze rendendo meno eclatante la sconfitta. Solo la Lazio, con due punti di ritardo, è rimasta sulla scia dell’Amsicora.

Serie A1

Nella penultima giornata della prima fase del campionato femminile, la Ferrini ha battuto 1-0 il Cus Pisa sorpassandolo in testa alla classifica. Ancora una volta a decidere è stata Baiardini, mentre la porta è rimasta inviolata per la quarta volta. Per l’accesso ai playoff sarà decisiva, domenica prossima, la sfida in trasferta con la Moncalvese.

Nel torneo maschile l’HT Sardegna è uscito indenne da Bondeno pareggiando 2-2 e resta secondo a -2 proprio dal Bondeno. Doppio svantaggio nel primo quarto, partita riaperta poco prima dell’intervallo da Serra, pari di Ghobran su rigore a tre minuti dalla fine. Si fa sotto il Cus Cagliari che ha battuto la San Giorgio 6-4. Mattatore l’egiziano Gadelkarim con una tripletta, una rete dei suoi connazionali Labdo e Waleed e una di Jorge.

Diventa critica, nel girone B, la situazione della Juvenilia Uras, ultima e staccata. Sabato è stata battuta in casa 4-3 dalla capolista HT Bologna, ma avanti 3-2 (Andrea Tocco e doppietta di Puglisi) è stata rimontata con due corner corti di Strickler.

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