L'Olbia chiude con una sconfitta il suo campionato nazionale di Serie B di rugby.

Nell'anticipo del girone 4, le Api galluresi hanno perso 30-14 sul campo della capolista Lions Alto Lazio, che centra così la diciottesima vittoria su diciotto match disputati.

L'Olbia è momentaneamente terzo, in attesa del match del Gubbio (quarto a -2), che chiude in casa del Cus Siena.



Lions Alto Lazio-Olbia 30-14.

Olbia: Manente, Sanciu, Traibel, Addonizio, Cuesta, Francescato, Paone, Sciurano, Capozucca, Pileri, Califano, Carboni, Antonelli, Geraci, Melita. A disposizione Carta, Fresi, Tesu, Ricci, Lai, Estanislao, Ellis.

Punti: 7' meta Lions trasformata; 16'meta Lions; 20' meta Lions trasformata; 32' meta Traibel, trasforma Manente; 42' e 45' punizione Lions; 60' meta Ellis, trasforma Manente; 72' meta Lions.

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