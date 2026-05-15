È il momento più atteso della stagione. Il Quattro Mori è ancora protagonista in Europa, stasera al Palatennistavolo (ore 18) il primo round della finale della Europe Cup, la seconda competizione continentale. Quattro Mori Cagliari contro le austriache del Linz Froschberg, la squadra di Curcio tenta di bissare la vittoria del 2023, le avversarie ci provano per la prima volta ma nella loro bacheca hanno due Champions League, vinte nel 2009 e 2013, più tre finali perse.

Entrambe hanno iniziato il cammino europeo nella Champions come teste di serie (sesta il Linz, un gradino più giù Quattro Mori). Eliminate al secondo turno sono ripartite dai quarti della Europe Cup, la squadra cagliaritana ha eliminato prima il Fenerbahce, e in semifinale il Plus Hodonin, finalista nel 2025. Per il Linz successi sul Mallorca e Ganxets Costa Durada. C’è un recente precedente tra le due squadre, a dicembre 2024, secondo turno della Champions League, con due vittorie austriache. Il Linz ha le stesse giocatrici, l’olandese Britt Erland (104 del mondo), la croata Ivana Malobabic (122), la thailandese Sutashini Savettabut (139). Curcio dispone della squadra al completo, Elizabeth Abraamian, Ma Hengyu, Tania Plaian e Miriam Carnovale.

Playoff A1 maschile

Eliminati il TT Sassari e il Muravera, la finale scudetto sarà un affare tra Messina e Bagnolese. Ieri nelle gare di ritorno sono state battute, il TT Sassari 3-2 in casa dal Messina (siciliani vittoriosi all’andata 3-1), il Muravera in trasferta dalla Bagnolese, che ha replicato il 3-0 di lunedì nel Sarrabus.

Fiato sospeso a Sassari e tante emozioni come è nella tradizione tra le due finaliste della scorsa stagione. Il TT Sassari si scuce lo scudetto dalle maglie dopo una lunga battaglia. Oyebode supera il croato Kojic e si accendono le speranze. Anche le illusioni quando Lorenzo è avanti di due set sul Ursu, ma il moldavo recupera e vince al quinto. Puppo ferma Danilo Faso dopo quattro set, nel secondo recupera da 5-9 e vince 12-10. A Sassari manca una partita per allungare la sfida alla bella, ma prima Oyebode cede a Ursu e Lorenzo si arrende a Kojic. Messina incontrerà in finale la Bagnolese, che ha superato il Muravera. Stesso 3-0 della garauno. Trevisan strappa un set a Bobocica, Putuntica lascia tre set a Soderlund, Giordano vince il primo set con De Las Heras, nulla da fare nei successivi tre.

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