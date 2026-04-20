Sette vittorie consecutive non sono bastate al Quattro Mori per vincere il campionato di serie A2 e conquistare la promozione. La squadra cagliaritana ha terminato il suo cammino al secondo posto del girone A, con un solo punto in meno rispetto a Reggio Emilia, che dopo tre stagioni torna in serie A1. È stato un duello deciso dai dettagli, una vittoria a testa negli scontri diretti, e tre pareggi, contro due, per il Quattro Mori. Nell’ultima partita disputata sabato al Palatennistavolo la squadra di Poma ha battuto 4-2 la Silver Lining, con due punti di Marco Poma e Bhanja. Sconfitte per Martinalli e Kuznetsov.

Il Norbello, nello stesso girone, ha concluso il campionato al quinto posto, nell’ultima partita ha pareggiato 3-3 a Vicenza, con un punto ciascuno di Simon, Galvano e Orencel. Retrocedono Pieve Emanuele e TT Marco Polo.

Nella prossima stagione saranno quattro le squadre sarde che prenderanno parte alla serie A2. Oltre a Quattro Mori e Norbello, ci saranno il Santa Tecla Nulvi, retrocesso dalla A1, e la seconda squadra del Muravera che ha vinto la serie B1.

A proposito del Muravera, un suo giocatore, il sedicenne Trevisan è salito due volte sul podio in Francia con due terzi posti nel torneo Under 19. A Metz ha cominciato con il WTT Youth Contender, dove è stato battuto in semifinale dal francese Lam, ha proseguito nel WTT Youth Star Contenders, dove in semifinale ha perso con il coreano Seungsoo Lee, vincitore del torneo.

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