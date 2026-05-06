Un problema di salute ha costretto il velocista turritano Diego Nappi ad abbandonare le piste di atletica leggera. Il campione europeo dei 200 metri non ha potuto prendere parte ai Mondiali di Staffetta in Botswana. Infatti a causa di un problema di salute improvviso, è stato necessario dare priorità assoluta al suo benessere fisico, rinunciando a malincuore a questa importante vetrina internazionale.

A tranquillizzare i sostenitori, simpatizzanti e follower dell’atleta delle Fiamme Oro, è la stessa società che cura i suoi allenamenti. Al rientro in Italia, l’intervento tempestivo per affrontare la situazione: Diego Nappi si è sottoposto ad un piccolo intervento risolutivo, che è andato per il meglio. Nei prossimi giorni lo attende un percorso di riabilitazione. Anche su un letto di ospedale ha mantenuto determinazione e coraggio, come nelle gare più difficili, con l’obiettivo di recuperare lo stato di forma nel minor tempo possibile per tornare a gareggiare nei prossimi appuntamenti su pista.

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