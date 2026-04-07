Vienna non ha portato bene all’Amsicora. Una vittoria e tre sconfitte nell’Eurohockey Club Trophy I, la seconda divisione europea, portano a una amara conseguenza, la retrocessione nella divisione inferiore, il Trophy II, dove l’Italia e chi la rappresenterà nella prossima stagione, ripartirà. L’Amsicora ha disputato il torneo europeo all'Hockeyverband di Vienna priva di tre titolari, Villalba, Gutierrez e Sambenedetto, tesserate in Italia in date successive ai rigidi canoni della federazione europea. Nella formazione iniziale hanno trovato posto Olla e Mucelli. Un torneo di alto livello che ha consentito di arricchire a tante giocatrici il bagaglio di esperienza.

Nella prima partita, venerdì scorso, la squadra cagliaritana allenata da Maryna Khilko e Marcello Manca, è stata battuta 4-0 dalle ucraine dello Sumchanka, risultato sbloccato in chiusura della seconda frazione. Altra sconfitta il giorno dopo, 2-0 con il Lille, che ha segnato due reti, con Blanquart, nella terza frazione. Domenica l’ultima partita del girone, la Pool A, e terza sconfitta con l’HC Saint Germain, 4-0 che sanciva l’ultimo posto. Fatali il blackout nel secondo quarto, tre reti subite in quattro minuti e la doppietta di Lhopytal, capocannoniere del torneo.

Ieri nella giornata finale la prima vittoria e le prime reti che hanno evitato l’ultimo posto. 3-2 alla squadra ceka del Plzen Litice, ultima nell’altro girone. Risultato sbloccato da Khilko e Raineri, nella terza frazione ha accorciato Duchkova, nel finale tris di Di Mauro, partita riaperta da un rigore di Dolivkova, ma l’Amsicora non ha corso altri rischi.

Ora le fore si concentrano al campionato, che riprende con il doppio turno nel prossimo weekend e lo scontro al vertice di sabato con la Lazio.

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