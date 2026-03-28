Dopo settimane complicate, l’Amatori Rugby Capoterra sembra aver ritrovato slancio e fiducia. Il successo ottenuto in trasferta contro il Cus Milano ha restituito entusiasmo all’ambiente giallorosso, che ora guarda con determinazione al prossimo impegno casalingo contro Ivrea. Appuntamento fissato per domenica 29 marzo, con calcio d’inizio anticipato alle 12:30.

Una vittoria che vale molto più dei punti

Il colpo esterno di Milano non ha rappresentato solo un passo avanti in classifica, ma soprattutto una dimostrazione di carattere. La squadra, nonostante le numerose assenze e una formazione rimaneggiata, è riuscita a ribaltare una situazione complicata nel finale, conquistando un successo fondamentale.

Con i cinque punti ottenuti, il Capoterra sale a quota 48 e resta pienamente in corsa per le posizioni che contano. Ma, oltre ai numeri, ciò che più ha colpito è stata la compattezza del gruppo, capace di reagire con lucidità anche nei momenti più difficili.

Ivrea: classifica ingannevole

Gli avversari piemontesi si presentano all’appuntamento reduci da una sconfitta di misura contro Cernusco, maturata negli ultimi minuti. Un risultato che conferma la loro competitività, nonostante una posizione di classifica poco favorevole. Ivrea è una squadra che lotta su ogni pallone, con un gioco fisico e organizzato, e rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice. Proprio per questo, il Capoterra dovrà affrontare la gara con la massima concentrazione, evitando cali di tensione.

Garau: «Servirà lo stesso spirito visto a Milano»

Il tecnico dei giallorossi ha sottolineato l’importanza del successo ottenuto nell’ultimo turno, evidenziando come la squadra abbia saputo restare unita nei momenti chiave.

Secondo l’allenatore, la vera forza del gruppo è stata la tenuta mentale: anche quando la partita sembrava complicarsi, i suoi giocatori non hanno perso lucidità, riuscendo a ribaltare il risultato.

Guardando alla sfida di domenica, il messaggio è chiaro: nessun avversario va sottovalutato. Ivrea, pur trovandosi nelle zone basse della classifica, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque.

Infermeria: segnali positivi

Arrivano notizie incoraggianti dal fronte infortuni. Alcuni giocatori importanti sono pronti a tornare a disposizione, mentre altri sono sulla via del recupero.

Non mancano però le assenze, con qualche elemento costretto ancora a fermarsi. La situazione resta quindi da monitorare, ma rispetto alla scorsa settimana il quadro generale appare in miglioramento.

Obiettivo: continuità

Il Capoterra vuole dare seguito alla prestazione di Milano e consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Per farlo serviranno attenzione, intensità e la stessa determinazione mostrata nell’ultimo turno.

Il pubblico di casa sarà un fattore importante per spingere la squadra verso un’altra prestazione convincente.

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