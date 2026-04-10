la sfida
10 aprile 2026 alle 16:09
Rugby Serie B, anticipo casalingo per l'OlbiaDomani, per la 17esima giornata del girone 4, le Api galluresi ospiteranno i Lions Amaranto
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Domani, alle 15.30, per la 17esima giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby, l'Olbia ospiterà i Lions Amaranto.
Ultima stagionale casalinga per le Api galluresi, terze dopo il 24-15 sull'Old Colleferro.
Al Campo Basa arrivano i livornesi, penultimi, ma reduci dalla vittoria 20-17 sull'Unione Firenze.
Un girone fa, gli olbiesi sbancarono il Priami 27-13.
Dirigerà l'incontro il signor Federico Uccheddu di Nuoro.
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