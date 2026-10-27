Una prova di grande maturità, carattere e identità. La Futsal Fc Alghero vince al PalaManchia contro il Gonnesa con un netto 5-1, confermando il proprio momento di forma e superando a pieni voti un esame tutt'altro che semplice. Quella andata in scena sul parquet di Via Mauro Manca era una sfida dal coefficiente di difficoltà alto, resa particolarmente spigolosa e nervosa dalla squadra ospite. Ma i ragazzi guidati da Miguel Tente hanno dimostrato di che pasta sono fatti: nervi saldi, testa fredda e la capacità di condurre la gara rigorosamente secondo le proprie caratteristiche, senza farsi trascinare nel clima di tensione cercato dagli avversari. Una superiorità mentale e tecnica che ha costretto il Gonnesa a cedere il passo, rimediando anche due cartellini rossi che suggelano il pomeriggio amaro.

L'approccio dei giallorossi è subito quello giusto: la Futsal sblocca il parziale e gestisce il possesso con autorità, chiudendo la prima frazione di gioco sul confortante 2-0. Al rientro dagli spogliatoi, anziché subire il ritorno della squadra ospite, la compagine algherese pigia sull'acceleratore, allungando nel punteggio e legittimando il divario in campo (il passivo per i locali avrebbe potuto essere persino più rotondo, complice un tiro libero non sfruttato dai giallorossi). La festa del gol porta le firme pesanti di Mikel Balaguerò, autentico trascinatore autore di una splendida doppietta, seguito nel tabellino dai compagni Becca, Abbadi e Deligios, tutti protagonisti di una prestazione corale di altissimo livello.

Il weekend trionfale della Futsal Fc Alghero si tinge di giallorosso anche fuori casa, grazie ai ragazzi dell'Under 19.

I giovani talenti guidati da mister Neri hanno centrato un prezioso successo esterno imponendosi per 4-2 sul campo dell'Oristano. Una gara condotta con personalità e chiusa meritatamente in vantaggio. A timbrare il cartellino dei marcatori per la compagine algherese sono stati Murru, Maltana, Meloni Turrini e Sotgiu, a conferma di un settore giovanile in grande salute e capace di offrire certezze per il futuro.

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