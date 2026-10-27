Powerlifting: sul podio e un record sardo per gli atleti della Gym Tonic«Il lavoro paga e la passione fa la differenza», è il messaggio che arriva dalla società sportiva
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Grandi risultati nel powerlifting per gli atleti turritani della Gym Tonic, disciplina che richiede forza, tecnica, determinazione e una straordinaria preparazione atletica.
Due appuntamenti sportivi, il 17 ottobre a Valledoria e il 25 ottobre ad Abbasanta, hanno visto gli atleti della società di Porto Torres distinguersi con prestazioni di altissimo livello, conquistando numerosi podi, riconoscimenti e un nuovo record sardo. In occasione della competizione Sardinia Drug-Free Powerlifting, gli atleti della Gym Tonic hanno conquistato importanti risultati con Gabriele Fanai al 1° posto nella panca piana, categoria Senior -60 kg, con 118 kg sollevati e nuovo record sardo; Nicola Doneddu – 1° posto nella panca piana, categoria Senior -75 kg, con 165 kg sollevati e vincitore del premio assoluto di panca piana; Francesco Terrosu – 2° posto nella panca piana con 115 kg e 1° posto nello stacco con 200 kg, categoria Junior -67,5 kg; Luca Di Dato – 1° posto nella panca piana, categoria T3 -75 kg, con 112,5 kg; Simone Sotgia – 1° posto nello stacco, categoria -90 kg, con uno straordinario sollevamento di 300 kg e Chiara Peru – 2° posto nella panca piana, categoria -80 kg, con 55 kg. Le soddisfazioni sono proseguite in occasione delle qualificazioni FIPE ai Campionati Italiani Assoluti di Bench Press, dove gli atleti turritani si sono nuovamente distinti con Nicola Doneddu – 1° posto nella categoria -74 kg con 160 kg sollevati, vincitore del premio assoluto e autore del miglior punteggio complessivo nelle due prove di qualificazione FIPE del 26 maggio e del 25 ottobre. Per lui anche un prestigioso 3° posto al Criterium Universitario Nazionale. Inoltre Gabriele Fanai – 1° posto nella categoria -59 kg con 117,5 kg; Francesco Terrosu – 2° posto nella categoria -66 kg con 105 kg; Simone Sotgia – 2° posto nella categoria -93 kg con 132,5 kg.
«Dietro ogni medaglia, ogni alzata valida e ogni record non vi è solo il singolo gesto atletico, ma un percorso fatto di programmazione, costanza e spirito di gruppo», così la direzione della Gym Tonic esprime profondo orgoglio per questi traguardi, che premiano l'impegno quotidiano degli atleti e il lavoro corale dell'intero staff tecnico. «Il lavoro paga e la passione fa la differenza», è il messaggio che arriva dalla società sportiva, pronta a rimettersi subito al lavoro in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.