Si giocano mercoledì le gare di ritorno degli ottavi di finale del campionato di Promozione. Alle 15 il Castelsardo riceve l’Arzachena forte del 2-1 esterno dell’andata e il Monte Alma ospita a Nulvi il Campanedda dopo il 2-0 in trasferta. Alle 16 il Macomer attende il Thiesi forte dell’1-0 esterno, mentre l’Antiochense deve rimontare lo 0-1 contro l’Accademia Sulcitana. Alle 17 l’Ozierese difende il 3-0 sull’Ovodda, il Samugheo insegue l’Arborea dopo l’1-0 subito all’andata e il Cannonau Jerzu ospita il Selargius ripartendo dall’1-1. Slitta a mercoledì 4 novembre, alle 15, Sant’Elena-Ferrini Cagliari: i quartesi hanno vinto 3-1 la prima sfida.

I quarti si giocheranno il 18 novembre (andata) e il 2 dicembre (ritorno), alle 15.

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