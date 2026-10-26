Un mix di entusiasmo, talento, carattere e fame che rappresenta una parte importante della Cos Costa Orientale Sarda che milita in Serie D, con alle spalle uno straordinario movimento giovanile.

𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐨 𝐒𝐩𝐚𝐧𝐮, 24 anni di Isili, guida il gruppo dei giovani sardi che si sono guadagnati la conferma quest'anno in prima squadra. Sbarcato in gialloblù la scorsa stagione, Spanu ha conquistato tutti con serietà, professionalità e determinazione, meritando di indossare nuovamente la maglia della COS.

𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐨 𝐂𝐚𝐛𝐢𝐝𝐝𝐮, di Triei, compirà 21 anni a fine dicembre. Per carattere e grinta non ha mai dato l’impressione di essere un Under nelle stagioni disputate fin qui. Quello che sta per iniziare sarà il suo primo anno da Over, ma siamo certi che saprà ritagliarsi il suo spazio senza problemi.

𝐖𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫 𝐀𝐧𝐞𝐝𝐝𝐚, classe 2007, è arrivato lo scorso anno in Ogliastra e, con forza, grinta e personalità, si è conquistato la conferma di mister Francesco Loi. È senza dubbio uno degli Under che più ha sorpreso nella scorsa stagione.

𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐠𝐨𝐭𝐭𝐢 e 𝐍𝐢𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐨𝐧𝐢 hanno trovato poco spazio lo scorso anno, ma non hanno mai fatto mancare il loro apporto alla squadra, allenandosi sempre con serietà, voglia e convinzione. Ora, per loro, una nuova stagione per prendersi quelle opportunità che hanno continuato a guadagnarsi giorno dopo giorno.

𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐃𝐞𝐦𝐮𝐫𝐭𝐚𝐬, 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐋𝐨𝐦𝐛𝐚𝐫𝐝𝐨 e 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐋𝐨𝐢, ogliastrini doc, arrivano direttamente dal settore giovanile gialloblù. Sono stati tra i primi a credere e sposare il progetto COS e oggi ne raccolgono i frutti. Sono tra i più giovani della rosa e avranno davanti una grande occasione: dimostrare il proprio valore, giorno dopo giorno. Davide, nell’ultima gara della passata stagione ha bagnato il suo esordio in Serie D a soli 16 anni con un gol, trasformando un giorno come un altro in un ricordo indelebile.

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