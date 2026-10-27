Divisione Regionale 2, La Casa del Sorriso Su Planu vola in testa al girone BNegli altri due gironi regna l'equilibrio
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Completato il lungo weekend di partite nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Ben 19 i match disputati nei tre gironi isolani.
Sud. Nel girone A, dopo 3 gare, la situazione è ancora molto equilibrata, con ben cinque squadre al comando. Nel big match di giornata, vince in trasferta il Sinnai, sul parquet del Cagliari Basket, per 54-72 (grazie anche alla vena realizzativa di Piras, autore di 27 punti). Nelle altre sfide, spicca la larga vittoria dell’Iglesias contro il Beta (108-48) e il successo di misura della Sulcis Spes a Carbonia (58-59). Vittorie casalinghe, infine, per Madas Siliqua (62-53 nell’anticipo contro il Calasetta), Carloforte (94-60 sull’Assemini “White”) e Assemini “Black” (74-53 ai danni del Settimo). Nel girone B, il primo tentativo di fuga è quello della Casa del Sorriso Su Planu che vince per 54-58 a Mogoro e rimane a punteggio pieno. Alle spalle, da segnalare il successo del Condor Monserrato sul parquet dell’Antonianum Quartu (61-70, il migliore della sfida è Medda con 20 punti realizzati) e dell’Azzurra a San Gavino contro la Vitalis (57-63, trascinata dai 27 punti di Simbula). Tra le inseguitrici, vince la Ferrini contro il Genneruxi Cagliari (74-69) e la Primavera contro Il Gabbiano (88-40). Chiude il quadro degli incontri la prima gioia stagionale dell’Astro Cagliari contro il Marrubiu (83-55).
Nord. Rimangono 4 le squadre in testa alla classifica: Team Sport Sassari, Macomer 2.0, M.B.A. Alghero e Masters Sassari. L’unica a vincere in casa è la Team Sport, per 81-61 contro la Nova Pallacanestro La Maddalena. Per le altre 3 successi in trasferta. Alghero si impone ad Arzachena con il punteggio di 63-85 (prestazione “monstre” di Marras con 45 punti). Larga vittoria anche per il Macomer 2.0, per 50-73 sul parquet della Fenix Sassari. Tra gli ospiti è Piredda il migliore, con 21 punti. La Masters, invece, si impone sul difficile campo dell’Olimpia Olbia per 61-68. Agli olbiesi, per portare a casa il successo non bastano i 25 punti di Bradelis. Nel resto dei match di giornata arrivano solamente successi casalinghi. A partire da quello della Demones Ozieri, ai danni dell’Accademia Olmedo (77-54), passando per la vittoria della Pallacanestro Nuoro contro lo Shardana Basket (91-84, tra i sassaresi da segnalare i 38 punti di Moroso) e chiudendo con il successo della Virtus Olbia contro il Ghilarza (87-64).