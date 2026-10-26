Un pareggio importante quello guadagnato dal Monastir nell’anticipo di sabato 24 Ottobre contro il Trastevere. Il 2-2 dei biancoblu è bastato per mantenere salda la seconda posizione in classifica, grazie anche al pari della più diretta concorrente della Certosa Vigor Campagnano. Quella contro i laziali è stata una partita segnata dal fortissimo vento, che ha certamente condizionato il gioco di entrambe le compagini in campo, ma che, nonostante le condizioni atmosferiche poco favorevoli, ha regalato un bello spettacolo. Nel post match, mister Marcello Angheleddu ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: «Una partita contro una squadra forte e organizzata che, da tanti anni ormai, è protagonista in questa categoria. Noi siamo stati all'altezza dell'impegno. Potevamo fare meglio e probabilmente raccogliere anche qualcosina in più, perché magari su qualche situazione poteva girarci meglio. Sono, però, soddisfatto perché comunque sia abbiamo avuto il pallino del gioco per tantissimo tempo della gara. Meno soddisfatto, invece, su certi episodi che potevamo gestire meglio. Continueremo a lavorare per migliorare certi aspetti. Il vento ha influito negativamente penso per tutte e due le squadre. Siamo due compagini che hanno una determinata proposta di gioco e un po' abbiamo avuto le traiettorie e le costruzioni condizionate dal meteo. Anche un certo tipo di pressioni venivano differenti da come erano state preparate. Il livello di difficoltà nella gestione gara è stato praticamente pari per tutte e due». Una delle note più piacevoli di questa nona giornata di campionato è stata certamente la prestazione di Alberto Leone, tornato titolare e autore di un gol e uno splendido assist. Un plauso sull’esterno sinistro è arrivato anche dall’allenatore monastirese: «Il ritorno di Leone titolare è stato un ritorno importante. Siamo molto contenti della sua risposta sul campo perché le ultime partite ha avuto poco minutaggio, complici un pochino le combinazioni degli Under. Sarebbe bello riuscire ad utilizzare sempre tutti i giocatori, però il nostro lavoro da tecnici è anche quello di non perdere le partite a tavolino perché sbagli combinazioni dei fuoriquota. Quindi abbiamo deciso per qualche settimana di giocare col portiere over che ci ha dato comunque dei grandi vantaggi, vedi la vittoria con il Latte Dolce, dove è subentrato al secondo tempo, e vedi anche la partita di Budoni. Oggi invece, col recupero di Cocco, siamo riusciti negli incastri a schierare Leone che ha fatto una partita importante».

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