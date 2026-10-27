Serie C Femminile, vittoria all'esordio per il Jolly Dolianova contro Il GabbianoVia al campionato, ecco le altre gare in programma
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Ha preso il via, lo scorso weekend, il campionato regionale di Serie C Femminile di basket. Si è disputata solo una gara, che ha visto prevalere il Jolly Dolianova, per 98-49, contro Il Gabbiano.
Il match. Dopo un avvio abbastanza equilibrato (20-14 al 10’), le padrone di casa prendono il largo nel corso della seconda frazione, andando all’intervallo sul +30 (52-22 al 20’). Nella ripresa continua la progressione del Jolly che chiude il terzo quarto sul 71-34 e sul +49 della sirena finale. Miglior realizzatrice dell’incontro è Caria, del Jolly, con 20 punti personali.
Le altre. Il calendario proponeva altre due sfide, Sinnai-Assemini e Panda Monserrato-Virtus Olbia, entrambe rinviate. Dunque, il Jolly Dolianova, al momento, comanda la classifica. Il campionato riprenderà a pieno regime, con la seconda di andata nel prossimo fine settimana, tra il 31 ottobre e il 1 novembre.