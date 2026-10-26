Prima Categoria, tra le oristanesi vince solamente la Freccia Parte MontisWeekend amaro per le squadre della provincia
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Un fine settimana grigio per le formazioni oristanesi, impegnate nella quinta giornata di andata nei gironi B e C di Prima Categoria.
Nel girone B, l’unica vittoria, ma nel derby, è quella della Freccia Parte Montis in casa della Sanverese (0-2). A decidere la sfida sono le due reti segnate da Sperandio e Cau nel corso del primo tempo. Per la formazione allenata da Giancarlo Boi è la terza vittoria stagionale. I padroni di casa, invece, rimangono ancora in fondo alla classifica con 0 punti. Sconfitta casalinga per il Santa Giusta che cede per 0-2 contro la Virtus Furtei. Dopo un primo tempo equilibrato, gli ospiti trovano la via della rete in avvio di ripresa, con Serra e Konate. Per i lagunari è la quarta sconfitta di fila e, ora, la classifica comincia a preoccupare (i ragazzi allenati da Gianni Lutzu si trovano al confine con la zona playout). Perde una partita rocambolesca il C.R. Arborea, per 4-3 contro il Segariu. Nel corso della gara gli ospiti si erano ritrovati in vantaggio per due volte; nel finale è una rete di Tronci al 92’ a decidere, dopo che Caria aveva pareggiato al 90’.
Nel girone C, doppia sconfitta per Abbasanta e Ghilarza, impegnate entrambe in sfide proibitive. I primi, reduci dalla vittoria nel derby, perdono in casa della corazzata Tavolara (prima a punteggio pieno) per 4-0. I ghilarzesi, con identico punteggio (0-4), cadono tra le mura amiche contro il Golfo Aranci, altra formazione destinata ad occupare le primissime posizione nel corso della stagione.