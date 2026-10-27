Dopo tre sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare il club per la prima volta dall'inizio della nuova stagione in Promozione nella zona calda della classifica, l'Antiochense ha domani la possibilità del riscatto in coppa. Sarà chiamato a ribaltare la sconfitta di 1-0 subita negli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione a Villa San Pietro contro la Accademia Sulcitana. Non è un momento felicissimo per la formazione lagunare reduce da due sconfitte esterne consecutive, cui si è dovuta sommare la terza sconfitta ma questa volta casalinga, quella di domenica scorsa Nel derby contro l'Atletico di Masainas. Un 4-2 a favore dell'Atletico che ha concesso proprio alla formazione di Masainas di agganciare l'Antiochense a 7 punti in classifica. Ora c'è la possibilità del riscatto, sebbene la formazione guidata da Fabio Piras, in coppa per ovvi motivi prediliga una formazione un po' rimaneggiata dando ampio spazio ai ragazzi del settore giovanile, secondo una politica di valorizzazione che però è largamente diffusa anche fra gli altri club della categoria. Nel primo turno di Coppa Italia il club lagunare era riuscito a eliminare proprio l'Atletico di Masainas.

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