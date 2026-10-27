Nel girone B del campionato di Promozione l'Ozierese prosegue la sua marcia in vetta alla classifica: lo fa con una sicurezza che deriva oltre che dai 19 punti in classifica, anche dal fatto di essere la più prolifica. Sono 22 le reti segnate mentre sono appena 5 le subite.

Alle sue spalle con 18, la prima fra le anglogalluresi è il Castelsardo: l'undici di Nativi ha regolato in casa il Luogosanto, che in conseguenza di questo si colloca a centro classifica con 8 punti. I rossoblù castellanesi con il successo ottenuto si mantengono sulla scia della prima della classe.

Terzo con 15 c'è il Coghinas: il nuovo corso targato Rusani ha portato a ottenere i punti necessari per non perdere di vista la zona nobile della classifica, e gli ultimi tre conquistati contro il Fonni non fanno che confermare questa tendenza. Nel contesto playoff ruota anche il Monte Alma con 11, nonostante sia stato battuto nel derby dell'Anglona dalla San Giorgio Perfugas.

Appena sotto di un gradino dalla quota play di sopra, con 10 punti, si trova l'Arzachena: gli smeraldini hanno sinora ottenuto 2 vittorie e 4 pareggi, l'ultimo dei quali contro il Buddusò, nel derby gallurese del 7° turno. A -1 dal già citato Luogosanto si trova la San Giorgio Perfugas, che nel derby giocato in anticipo il sabato si era imposto sui nulvesi raggiungendo così quota 7, che gli permette di andare a respirare l'aria più salubre del centro classifica.

Infine con 5 punti, frutto di altrettanti pareggi ma sempre a quota zero per quanto riguarda le vittorie, si trova il Buddusò, che condivide con il Fonni la porzione play out.

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