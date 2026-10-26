Sono definite le semifinali della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza. Il sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato regionale ha stabilito gli accoppiamenti: Alghero-Santa Teresa Gallura e Iglesias-Nuorese. Andata mercoledì 11 novembre, ritorno mercoledì 25 novembre, sempre alle 15.

Nelle partite di ritorno dei quarti, l’Alghero ha pareggiato 2-2 in casa con il Bonorva, la Nuorese ha travolto 5-0 il Tortolì in trasferta, il Santa Teresa Gallura ha superato 3-2 il Calangianus e l’Iglesias ha vinto 3-2 sul campo della Villacidrese.

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