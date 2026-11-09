In un weekend che lascia grande tristezza e dolore per la perdita di Tore Serra, figura indimenticabile nel mondo dello sport sotto il profilo umano, campione sul parquet con le maglie di Brill, Esperia e Dinamo, professore di educazione fisica, e presidente della Fip regionale, si è disputata la quinta giornata di andata del torneo di Divisione Regionale 1 di basket.

In testa. Al comando della classifica si confermano Shardana Basket ed Elmas. I sassaresi vincono in casa del San Sperate con il punteggio di 77-84. I sassaresi guidano il punteggio sin dalle prime battute e raggiungono la doppia cifra di vantaggio in concomitanza con l’intervallo (35-45 al 20’). I padroni di casa, nella seconda parte di gara, cercano di rimanere a contatto, senza però riuscire ad impattare e chiudendo sul -7 finale. Nelle fila dello Shardana, da segnalare i 24 punti firmati da Piras. Elmas, invece, si impone in casa, contro la M.B.A. Alghero, per 81-64. Dopo 20’ di sostanziale equilibrio (36-32 all’intervallo), i padroni di casa effettuano il break decisivo nel corso del terzo periodo, chiuso sul +31 (71-40 al 30’). Negli ultimi 10’ gli algheresi riducono il margine fino al -17. Top scorer della gara è Uda, dell’Elmas, con 25 punti.

Le altre. Alle spalle, torna al successo la Santa Croce Olbia, battendo 78-55 il Genneruxi Cagliari. Olbiesi che partono forte e vanno sul +12 al 10’ (23-11) e si confermano prima del riposo lungo (36-23 al 20’). Nella ripresa nuovo break, fino al +23 finale. Poloni, tra gli olbiesi, è il migliore della partita, con 20 punti. Colpo esterno del Serramanna, sul parquet della Ferrini Quartu, per 83-88. Ospiti avanti nei primi due quarti (20-27 al 10’ e 40-42 al 20’). Al rientro dall’intervallo i quartesi mettono il muso davanti e chiudono il parziale sul +6 (66-60 al 30’). Negli ultimi 10’, Serramanna effettua il break decisivo, recuperando il passivo e portando a casa il successo, grazie anche ai 33 punti di Sanna. Infine, chiude il quadro delle gare, la vittoria casalinga dell’Astro contro il CUS Sassari (61-49). Cagliaritani sempre avanti, che aumentano costantemente il vantaggio con il passare dei minuti, supportata da un Di Ciaula autore a fine gara di 17 punti.

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