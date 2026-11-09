Lorenzo Carboni si qualifica per il tabellone principale del Challenger Atp50 di Hersonissos.
Nel turno decisivo delle qualificazioni, il tennista algherese ha battuto 7-6(3) 6-3 il francese Alexandre Reco.
Carboni esordirà nel main draw contro l'elvetico Remy Bertola, testa di serie numero 4.

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