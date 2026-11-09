calcio
09 novembre 2026 alle 14:55
Serie D: sabato in anticipo Afragolese-MonastirPer il Monastir l'obbligo di far punti dopo la sconfitta interna di ieri contro la capolista Sarnese
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La gara di Serie D Afragolese-Monastir del girone G della Serie D, si giocherà in anticipo sabato alle 14.
Per il Monastir l'obbligo di far punti dopo la sconfitta interna di ieri contro la capolista Sarnese. Per domenica prossima sono in programma invece Budoni-Latte Dolce, Ossese-Città di Anagni e Venafro-Cos.
Tutte gare importantissime in chiave salvezza.
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