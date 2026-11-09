Il judo sardo torna dai Campionati Italiani Assoluti A2 con una medaglia d'argento e tre piazzamenti d'onore. Sul tatami del PalaPellicone di Ostia, dove si è gareggiato sabato e domenica scorsi, la delegazione isolana – 22 atleti, 8 donne e 14 uomini, in rappresentanza di 11 società – si è misurata con 456 judoka arrivati da tutta Italia: 330 nelle categorie maschili e 126 in quelle femminili. In palio, oltre alle medaglie, c'erano le qualificazioni alla fase finale dei Campionati Italiani Assoluti A1, in programma il 12 e 13 dicembre a Lignano Sabbiadoro (Udine).

La prestazione migliore porta la firma di Arianna Carlotta Perra, della Scuola Judo Ceracchini di Cagliari, che si è laureata vicecampionessa italiana nella categoria 52 kg. Quattro gli incontri disputati, gestiti in modo esemplare: l'unica sconfitta è arrivata contro la vincitrice della categoria.

A completare il bilancio positivo del settore femminile ci sono due quinti posti. Sofia Polizia, della Ichnos Cagliari, nei 63 kg ha chiuso al primo posto la sua poule, cedendo poi soltanto alla seconda classificata e nell'incontro di ripescaggio. Quinta anche Marica Spanu, della G.S. Judo Terralba, nei +78 kg. Tutte e tre le atlete hanno conquistato il pass per gli Assoluti A1.

La delegazione maschile, pur affrontando con determinazione avversari di alto livello tecnico, non è riuscita a salire sul podio. Il risultato più significativo è il settimo posto di Riccardo Sanna, della Scuola Judo Ceracchini di Cagliari, nei 60 kg, categoria che ha visto in gara i 46 migliori judoka d'Italia. Il cagliaritano ha disputato sei incontri, vincendone quattro, due dei quali per ippon, il punteggio massimo. Combattutissimo il secondo match contro Fraglica della Kumiai di Torino, deciso al golden score – il tempo supplementare in cui vince chi ottiene per primo un qualsiasi punteggio – dopo ben 4 minuti e 16 secondi: Sanna l'ha spuntata per yuko. Successivamente si è arreso a Lapi della Ippon di Messina, numero 16 del ranking nazionale, e a Moretti della Girolamo Giovinazzo, numero 6 del ranking.

«I complimenti vanno alle atlete e agli atleti che hanno conquistato medaglie e ottenuto piazzamenti di rilievo, ma il plauso va anche a tutti i judoka che hanno partecipato con onore, preparandosi per mesi con impegno e costanza», ha commentato Claudio Camba, presidente del settore Judo della Fijlkam Sardegna. «Dobbiamo ricordare che molti dei partecipanti sardi erano alla loro prima esperienza ai Campionati Italiani, una condizione che ha inevitabilmente inciso anche sul piano emotivo e sulle loro prestazioni».

«Sapevamo che avremmo affrontato una concorrenza di altissimo livello e così è stato in tutti gli incontri», ha proseguito Camba. «I nostri atleti hanno avuto modo di confrontarsi con i migliori judoka italiani, maturando un'esperienza importante per il loro percorso di crescita sportiva. È da queste competizioni e prestazioni che dobbiamo ripartire, con la consapevolezza che il lavoro svolto in palestra è la strada giusta per continuare a migliorare».

La partecipazione di 11 società dell'isola testimonia la diffusione e la vitalità del movimento regionale. I 14 atleti della delegazione maschile provenivano da 8 club: C.S. Olbia, Ceracchini Cagliari, Ichnos Cagliari, Hobby Sport Pirri Cagliari, GSJ Terralba, Sen No Sen di Ortueri, Judo Sport Oristano e P. Gigliotti Nuoro. Le 8 atlete della squadra femminile rappresentavano ciascuna una società diversa: Sen No Sen di Ortueri, Judo Club Shardana Silanus, Jigorokano Isili, Ceracchini Cagliari, Hobby Sport Pirri Cagliari, GSJ Terralba, Ichnos Cagliari e JC Maddalena. Cinque i club presenti in entrambe le delegazioni: Ichnos Cagliari, Sen No Sen di Ortueri, Ceracchini Cagliari, Hobby Sport Pirri Cagliari e GSJ Terralba.

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